الأمن النيابية: إعلان نتائج تحقيقات التظاهرات خلال أسبوعين

2020/02/09 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، اكتمال جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات، مرجحة إعلان النتائج خلال أسبوعين.

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