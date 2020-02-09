2020/02/09 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفدا كرديا يصل الى بغداد برئاسة بيكرد طالباني المستقلة ..افاد مصدر سياسي، الاحد، بأن وفدا كرديا برئاسة وزيرة زراعة كردستان بيكرد طالباني وصل الى بغداد.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “وفدا كرديا من حكومة الاقليم برئاسة وزيرة الزراعة بيكرد طالباني وعضوية وزير الاقليم وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد”.واضاف […]

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