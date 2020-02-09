رئيس المركز العراقي لـ”العهد نيوز”: تخويل الشيخ الخزعلي للحكومة بشان خروج الامريكان اسناد وقوة للمفاوض العراقي

2020/02/09 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ، الى ان تفويض الحكومة بشان تعاملها مع خروج القوات الاجنبية من العراق اعطى المفاوض الرسمي قوة كبيرة واسناد له.وقال الهاشمي لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “تفويض الحكومة للتصرف مع قرار خروج القوات الاجنبية من ارض العراق خاصة من الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة […]

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