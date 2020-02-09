في ظاهرة نادرة الحدوث .. الثلوج تجتاح الانبار !

2020/02/09 | 10:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، اجتياح موجة من الثلوج مناطق شاسعة منالعراق، بضمنها الانبار ، في ظاهرة نادرة الحدوث.وقال عطية في تصريح صحفي:" ستندفع ، بدءا من يوم الاحد ، موجة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ينتج عنها هبوط حاد بدرجات ا...

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