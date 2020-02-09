جوائز الأوسكار: “كاتس” و “رامبو” مرشحان لجائزة “أسوأ” فيلم

2020/02/09 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بقي يوم واحد على إعلان الفائزين بجوائز الأوسكار العالمية لأفضل الأفلام.وأعلنت “غوائز ذي غولدن راسبيري”، المعروفة أيضا ب “الرازيس” أو “Razzies”، الأفلام المرشحة “لأسوأ” فيلم في هوليوود.وجاء فيلم “كاتس” ضمن الأفلام المرشحة لأسوأ فيلم في جوائز هذا العام.ويستعد الفيلم الموسيقي الإستعراضي للحصول على ثماني جوائز، بالإضافة إلى ترشيح نجوم […]

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