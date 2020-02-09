2020/02/09 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “العامري” يقود تحالفا قد يطيح بعلاوي مبكرا..لهذا السبب المستقلة / أبدت كتل سياسية عراقية “امتعاضها” من لقاءات يومية يجريها رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي مع وفود من المتظاهرين، في محاولة منه للاستماع إلى شروطهم قبل إعلان كابينته الوزارية.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن كتلة تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري تقف على رأس تلك […]

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