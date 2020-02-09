2020/02/09 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (09 شباط (2020)، القبض على ثلاثة متهمين، بينهم امرأة قاموا بسرقة مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية من أحد المنازل جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب المحمودية التابع لمديرية مكافحة اجرام بغداد في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة قاموا بسرقة مبلغ من المال قدره (ثمانية عشر الف دولار امريكي وعشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار عراقي ومصوغات ذهبية) من داخل دار جنوب غربي العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "تم التحقيق معهم واعترفوا بجريمة السرقة، حيث عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع)".

بغداد اليوم ـ صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، السبت، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش شرقي صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللواء21 بالحشد الشعبي رصد مجموعة من تنظيم داعش حاولت التسلل الى منطقة ا

بغداد اليوم ـ بغداد

افادت قيادة عمليات بغداد، السبت، بأن مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية باطلاقات نارية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالوقت الذي تؤدي قواتنا الامنية واجباتها في حماية المتظا

بغداد اليوم _ متابعة

أكدت ادارة مطار السليمانية الدولي، اليوم السبت، حجرها أي مسافر قادم من الصين أو مر من خلالها، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية من فايروس "كورونا".

وقال مدير مطار السليمانية الدولي، طاهر عبدالله، في تصريح صحفي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بينهم امرأة.. اعتقال ثلاثة متهمين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بينهم امرأة.. اعتقال ثلاثة متهمين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).