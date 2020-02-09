عبد المهدي يؤكد للرئيس الصيني تضامن العراقيين مع بلاده أمام فايروس كورونا

2020/02/09 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، الأحد (9 شباط 2020)، أن الشعب العراقي متضامن مع الشعب الصيني في مواجهة فايروس "كورونا".

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بغداد اليوم- متابعة

هدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، مؤكداً أنه سيتم طردها بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم.

وقال ولايتي، في كلمة ألقاها أمس السبت: "على الأمريكيين أن يدركوا أنهم

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان العراقية علي البياتي، الاحد (9 شباط 2020)، الحكومة الى تعويض 4 فئات من المتضررين، خلال التظاهرات الأخيرة، لتهدئة الأوضاع.

وقال البياتي عبر حسابه في تويتر، إن "على الحكومة تعويض 4 فئات في المرح

بغداد اليوم-بغداد

اتهم تجمع الشبك الديمقراطي، الاحد (09 شباط 2020)، حزب مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي، بالسعي لإخراج الحشد من سهل نينوى، مشيراً الى أن "الغرض من هذا السعي، هو إرجاع قوات البيشمركة إلى سهل نينوى".

وذكر التجمع في ب

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