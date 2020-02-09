الإرهابيون يتلقون اخباريات أميركية حول عمليات الانبار الأمنية

2020/02/09 | 10:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مسؤول منظمة بدر في محافظة الانبار القيادي في الحشد الشعبي قصي الانباري، الاحد، ان القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة عين الأسد توصل اخباريات للإ...

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