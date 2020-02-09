واشنطن تقطع طريق الروس عبر

2020/02/09 | 10:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحقول الغنية بالنفط في شمال شرقي سوريا باتت ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا

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