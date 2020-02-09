2020/02/09 | 10:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: اعتقال 5 من عناصر داعش على طريق موصل ـ بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: اعتقال 5 من عناصر داعش على طريق موصل ـ بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: اعتقال 5 من عناصر داعش على طريق موصل ـ بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).