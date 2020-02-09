عبد المهدي يبعث رسالة تضامن الى الصين في مواجهة كورونا

2020/02/09 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، برقية الى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء لي كه شيانغ.

واعرب عبد المهدي في البرقية "بإسمه ونيابة عن الشعب العراقي عن تضامنه مع الصين قيادة وشعباً في مواجهة فايروس كورونا ، ومؤكدا ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في إتخاذ الاجراءات التي تحد من خطره على الشعب الصيني الصديق".

واضاف ان العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه.

سجلت الصين 81 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي مركز تفشي المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصا داخل الإقليم و811 وفاة و37,198 حالة في عموم الأراضي الصينية.

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