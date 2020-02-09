2020/02/09 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية افتتحت جميع الدوائر الحكومية ابوابها امام المراجعين بما فيها المدارس، اليوم الاحد، عقب الاعلان عن انتهاء الاضراب العام في الديوانية.وقال مصدر محلي، إن “جميع الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية فتحت واستقبلت المراجعين بعد إنهاء الإضراب من قبل معتصمي المحافظة”.وأضاف المصدر، أن “الاوضاع الامنية في المحافظة هادئة جدا ولم تشهد منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوائر الديوانية تفتح ابوابها بشكل كامل بعد إنهاء الإضراب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوائر الديوانية تفتح ابوابها بشكل كامل بعد إنهاء الإضراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).