صاعقة تقتل اربع غوريلات نادرة في أوغندا

2020/02/09 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت اوغندا اربع غوريلات نادرة مهددة بالانقراض بعد ان قتلتهن صاعقة نزلت من السماء بحسب ترجيحات مسؤولين في البيئة هناك.وذكرت مصادر صحفية، إن الغوريلات التي تنتمي إلى فصيلة “هيروا” نفقت في منتزه “مغانينغا” الوطني، في البلد الواقع في وسط إفريقيا، حيث يشتبه أن في أن تكون القردةالتي تم العثور عليها ميتة ؛ وهن ثلاث […]

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