2020/02/09 | 10:56 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال ثلاثة متهمين بينهم امرأة سرقوا مبالغ مالية ومصوغات من دار غربي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نية منه ان "مفارز مكتب المحمودية التابع لمديرية مكافحة اجرام بغداد في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تتمكن من القاء القبض على ثلاثة متهمين من بينهم متهمه لقيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره (ثمانية عشر الف دولار امريكي وعشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار عراقي ومصوغات ذهبية) من داخل دار جنوب غربي العاصمة بغداد".

واضافت انه "تم التحقيق معهم واعترفوا بجريمة السرقة، حيث عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع)".

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