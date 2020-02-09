السفارة الصينية ببغداد تصدر 22 تعليما بخصوص كورونا وتؤكد سلامة جميع الرعايا

2020/02/09 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد السفيرُ الصينيّ في بغداد تشانغ تاو، اليوم الاحد، ثقته بقدرة بلاده على احتواء فايروس كورونا عبر تطوير أساليب وقائية فعالة وكذلك تحديث النظام اللقاحي والصحي الذي دأبت عليه بكين منذ ظهور المرض، مشيرا الى اصدار السفارة 22 تعليما بخصوص الوقاية من كورونا.وقال السفير تشانغ تاو في تصريحات تابعتها “العهد نيوز”، […]

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