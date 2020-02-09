اعتقال متهم في بغداد

2020/02/09 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال متهم هارب محكوم غيابياً بالأعدام في العاصمة.وقالت القايدة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “مفارز قيادة شرطة بغداد – مركز شرطة العلوية وأثناء الممارسات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية القت القبض على متهم هارب والمحكوم غيابياً بالأعدام”.واضافت ان “ذلك جاء وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع) […]

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