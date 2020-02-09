بالصور.. مسيطرة حاشدة لطلاب المدارس في بابل

2020/02/09 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل نظم المئات من طلبة المدارس الاعدادية مع المدرسين في بابل، اليوم الاحد، مسيطرة داعة للاحتجاجات الجارية، اتجهت صوب مديرية التربية في المحافظة، من اجل تنفيذ المطالب الرئيسية للمعتصمين.

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