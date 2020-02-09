2020/02/09 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس هيئة استثمار نينوى علي عواد، الاحد، منح قروض للشباب العاطلين عن العمل تصل إلى 50 مليون دينار.

وقال عواد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة استثمار نينوى شرعت بتخصيص أراض لإقامة عدة مشاريع للشباب في محافظة نينوى من اجل القضاء على البطالة".

وأضاف عواد أن "القروض التي ستمنح تتراوح بين 30 الى 50 مليون دينار مخصصة لشباب نينوى الذين سيشتركون بمشروع"، مبيناً أن "المشاريع التي تشترك فيها مجموعة من شباب المحافظة ستخضع الى دراسة جدوى، على ان تتم الافادة من المناطق الصناعية في المحافظات للايفاء بمتطلبات العمل".

اطلق وزارة التخطيط، الاثنين الماضي، المشروع الوطني لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال برنامج يتضمن في احد جوانبه دعم المشاريع بقروض تتراوح بين 30 الى 50 مليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة إستثمار نينوى تخصص أراضي لإقامة مشاريع شبابية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة إستثمار نينوى تخصص أراضي لإقامة مشاريع شبابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).