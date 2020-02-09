القبض على خمسة عناصر من داعش الإرهابية في الموصل

2020/02/09 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى، اليوم الأحد، القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الأرهابية في مدينة الموصل.

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