بين شروط المقاومة “السنية – الشيعية” ومطالب المتظاهرين .. قراءة لرؤية الخزعلي

2020/02/09 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص ان الذي تابع اللقاء المهم لامين عام حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، وبالتحديد مطالبه ورؤيته بمستقبل العراق، التي تسبح في فضاء مطالب حركات المقاومة الإسلامية في العراق، سيتوصل الى نتيجة لا تقبل اللبس، بانها متوافقة تماما جملة وتفصيلا مع ما يطالبه المحتجون في ساحات الاحتجاجات في عدد من مناطق […]

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