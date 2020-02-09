تسمية جديدة تطلق على فيروس كورونا ..!

2020/02/09 | 11:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اطلقت السلطات الصينية تسمية "NCP" بصفة مؤقتة على فيروس "كورنا"، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن.

وبعد إعلانها حالة الطوارئ الدولية الشهر الماضي، اقترحت منظمة الصحة الدولية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس "كورونا" وهي "مرض حاد للجهاز التنفسي 2019-nCoV"، ...

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