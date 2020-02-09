2020/02/09 | 11:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النقل تضع حجر الاساس لحوض التصنيع لنفق قناة خور الزبير في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 11:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تضع حجر الاساس لحوض التصنيع لنفق قناة خور الزبير في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تضع حجر الاساس لحوض التصنيع لنفق قناة خور الزبير في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).