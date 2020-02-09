مصدر كردي يكشف موعد زيارة علاوي للإقليم ومطالب الكرد التي ستطرح خلالها

2020/02/09 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر كردي، الاحد (09 شباط 2020)، عن المطالب التي ستطرحها القوى الكردية على رئيس الوزراء المك...





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