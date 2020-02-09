فضيحة فساد مالية تهز أركان

2020/02/09 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت مراجعة حسابات سرية أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد (9 شباط 2020)، ...





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