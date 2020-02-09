إيران تطلق

2020/02/09 | 11:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول واشنطن إن التجارب الايرانية ستار للبرامج النووية

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