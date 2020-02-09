نائب عن نينوى يكشف موعد عودة 32 ألف عراقي من مخيم الهول السوري ويتحدث عن تفاصيل نقلهم

2020/02/09 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أكد النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، الاحد (09 شباط 2020)، أن 32 ألف نازح عراقي سيعودون ...





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