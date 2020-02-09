بينها مباراتا برشلونة وريال مدريد.. مواجهات الدوري الإسباني اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2020/02/09 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/متابعة

تختتم اليوم، الأحد( 9 شباط 2020 )، مباريات الإسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني للموسم الحالي والذي يحمل لقبه نادي برشلونة في الموسمين الماضيين ويتصدره نادي ريال مدريد.

وسيلعب المرينغي والبلوغرانا هذا اليوم من أجل مصالحة جماهيرهما بعد أن ودع كلاهما بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي في نفس اليوم وهو الخميس الماضي بعد خسارة ريال مدريد من ريال سوسيداد 4-3 وسقوط برشلونة ضد اتلتيك بيلباو بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة.

ريال مدريد سيواجه هذا اليوم فريق اوساسونا صاحب المركز الثاني عشر والذي يأمل في البقاء في الليغا هذا الموسم بعد أن عاد إليها عقب سنوات من اللعب في الدرجة الثانية.

أما برشلونة فسيلاقي هو الآخر في مواجهة صعبة ضد فريق ريال بيتيس في الأندلس في مباراة خاصة للمدرب كيكي سيتيين المدرب الحالي للبلاوجرانا و السابق لبيتيس حيث يفرق بينه وبين المتصدر ريال مدريد 3 نقاط فقط.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

اسبانيول وريال مايوركا اليوم الساعة 14:00 قناة Bein 3

ريال سوسيداد واتليتيك بيلباو اليوم الساعة 16:00 على قناة Bein 1

أوساسونا وريال مدريد اليوم الساعة 18:00 على قناة Bein 3

سيلتا فيجو واشبيلية اليوم الساعة 20:30 على قناة Bein 3

ريال بيتيس وبرشلونة اليوم الساعة 23:00 على قناة Bein 3

بغداد اليوم - متابعة

كشفت مراجعة حسابات سرية أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد (9 شباط 2020)، عن مخالفات مالية بأرجاء كرة القدم الإفريقية، مما أثار القلق بشأن مشروعية ملايين الدولارات التي كانت في شكل مدفوعات لمسؤولين تنفيذي

بغداد اليوم/ متابعة

أنهي ريال مدريد استعداداته لخوض مباراة يوم غد الأحد أمام أوساسونا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب "إل سادار".

وخلال توجه زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي للتدريب

بغداد اليوم/ بغداد

غادر فريق استقلال طهران ايران عصر اليوم السبت،( 8 شباط 2020)، قبل الوصول الى اربيل وملاقاة الشرطة العراقي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.

الفريق الايراني غادر من مطار مهرباد

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