اخماد حريق قرب انبوب استراتيجي لنقل النفط في النجف الاشرف

2020/02/09 | 11:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الدفاع المدني بالنجف، الاحد، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع قرب انبوب استراتيجي لنقل النفط الخام في بحر النجف....

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