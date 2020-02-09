2020/02/09 | 11:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى، اليوم الأحد، القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الأرهابية في مدينة الموصل.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة صدى ، أن “مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التفتيش والتدقيق تمكنت من إلقاء القبض على خمسة عناصر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 ارهابيين في الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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