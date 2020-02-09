فتح 13 زقاق في بغداد وشارع خدمي

2020/02/09 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد عن فتح 13 زقاقاً مغلقاً بالإضافة الى شارع خدمي بعد رفع الكتل الكونكريتية عنها وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاحد، ان “جهد مشترك مع مكتب رئيس الوزراء وبحضور السكرتير العسكري الخاص لرئيس الوزراء والكادر المتقدم في دائرة بلدية الرشيد تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح الأزقة ( 4 […]

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