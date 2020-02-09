استقرار اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2020/02/09 | 11:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، كالآتي:

سعر البيع للدولار الواحد 1215 ديناراً، أي 121 ألفاً و500 دينار لـ100 دولار.

وسعر الشراء للدولار 1205 ديناراً، أي 120 ألفاً و500 دينار لـ100 دولار.

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