جاكي شان يرصد مليون يوان صيني لأي شخص يخترع لقاحا لكورونا

2020/02/09 | 11:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وعد الممثل الصيني، جاكي شان، اليوم الاحد، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا.

ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.

وقال "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".

يذكر أنه يتم اختبار عقار روسي الصنع "تريازافيرين"، وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الأنفلونزا.

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخص في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

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