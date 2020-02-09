اقليم كوردستان يخضع بناء المساجد لشروط والافلام للرقابة ويكفاح السحر

2020/02/09 | 11:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان بيشتوان صادق يوم الاحد على ضرورة ان يتم بناء المساجد في الاقليم وفق التعليمات الجديدة الصادرة عن الوزارة.

وقال صادق في كلمة له اليوم، "نحن نشجع على بناء المساجد ولكن وفق التعليمات الجديدة، و الشروط الصادرة من وزارة الاوقاف"، مبينا ان بناء المسجد يتعين ان يكون من الناحية الشرعية والعمرانية ملائم، ولا يجوز بناء المساجد من اجل تحقيق منافع شخصية كما يفعل البعض.

وعن رصد بعض الحالات غير المرغوبة بها قال الوزير ان "هناك اشياء لا تنسجم مع عاداتنا منها افلام كانت تعرض في بعض الاماكن، وقد خاطبنا وزارة الثقافة وقد استجابت هي بما يخص هذا الصدد من خلال اخضاع الافلام للتنقية او المنع من العرض".

واستطرد الوزير بالقول "هناك نقطة سلبية تؤثر على المجتمع وهي ممارسة اعمال السحر والشعوذة باسم الدين"، مردفا ابالقول ان "هؤلاء الذين يمارسون هذه الافعال يحققون فائدة مادية كبيرة، وهم يؤثرون سلبا على النسيج المجتمعي".

وتابع صادق قائلا "نحن ننسق مع وزارة الداخلية ومن خلال القضاء من اجل منع هؤلاء من التستر بغطاء الدين واستغلال الناس".

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