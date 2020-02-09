ريال مدريد يلاعب اوساسونا في مهمة تأمين صدارة الليغا

2020/02/09 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفاً على منافسه أوساسونا، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب السادار ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.يحتل الريال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، فيما يحتل أوساسونا المركز 12 برصيد 28 نقطة.وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من […]

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