موجة برد قطبية تضرب العراق وتوقعات بانخفاض الحرارة دون الصفر

2020/02/09 | 12:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، أن موجة برد قطبية شديدة قادمة من شمال شرق أوروبا، ستضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في بيان تلقته وكالة صدى، إن “البلاد تأثرت ابتداءً من أمس السبت بمنخفض جوي قادم من شمال شرق أوروبا، كما ترافقه كتلة هوائية شديدة البرودة وجافة نسبيا”، مشيراً إلى

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