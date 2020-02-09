الفتح يتحدث لـ”العهد نيوز” عن محاولات لاخراج الحشد من محافظة نينوى

2020/02/09 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، ان بعض الأجندات السياسية تحاول إخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى، فيما بين ان الهدف من إخراج الحشد تامين ملاذ آمن للجماعات الإرهابية.وقال عباس لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “بعض الشخصيات السياسية لاتزال تكن العداء للحشد الشعبي” مبينا أن “وجود الحشد وتأمين الحدود بين سوريا والعراق إجهض […]

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