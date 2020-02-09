جندي أفغاني يقتل عسكريين أميركيين اثنين 

2020/02/09 | 12:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول-(أ ف ب) – اعلن الجيش الأميركي الأحد مقتل جنديين أميركيين وجرح ستة آخرين في هجوم نفذه السبت جندي أفغاني في شرق أفغانستان.وقال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان سوني ليغيت في بيان إن “المعلومات الحالية تفيد أن فردا يرتدي بزة عسكرية أفغانية فتح النار من رشاش على القوة المشتركة الأميركية الأفغانية”.وكان الناطق […]

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