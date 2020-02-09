2020/02/09 | 12:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق_ محمد الأمير بعد تصويت #مجلس_النواب العراقي على قانون التقاعد الموحّد، يتجه المجلس لمناقشة وإقرار قانونٍ جديد يخص الموظفين وحقوقهم المالية والإدارية.عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب “سليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادةٌ مُرتقبة على رواتب الموظفين.. وهذا مقدار الراتب الاسمي ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيادةٌ مُرتقبة على رواتب الموظفين.. وهذا مقدار الراتب الاسمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).