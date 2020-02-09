ممثل اقليم كردستان يكشف اهم القضايا التي سيبحثها الوفد الكردي في زيارته لـ بغداد

2020/02/09 | 12:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف ممثل حكومة اقليم كردستان في العاصمة بغداد، فارس عيسى عن اهم القضايا التي سيبحثها الوفد الكردي رفيع المستوى الذي وصل الى بغداد اليوم .وقال عيسى في تصريح صحفي :" ان الوفد الذي يضم وزيرة الزراعة بيكرد طالباني وخالد شواني وزير الاقليم للمباحثات مع بغداد، سيجري مباحثات عدة مع الحكو...

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