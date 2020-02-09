النقل تعلن وضع حجر الأساس لأول نفق تسير به المركبات تحت الماء في العراق

2020/02/09 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي ،الاحد (09 شباط 2020)، وضع حجر الاساس لمشروع "نفق الحرير" في محافظة البصرة خور الزبير، بحضور وزير التخطيط ورئيس لجنة الخدمات النيابية.

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "سنباشر بالمرحلة الاولى من مشروع انشاء نفق قناة الزبير (حوض تصنيع القطع الخرسانية) بموجب العقد المبرم مع شركة دايوو الكورية وباشراف شركة تكنتال الاستشارية الايطالية".

وأضاف ان "النفق يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط كنفق للمركبات تحت الماء بطريقة صب وتعويم القطع الخرسانية وتنزيلها الى قاع القناة"، موضحاً ان "طول النفق يبلغ 2,5 كم بضمنها المقربات والسطح العلوي وسيكون سطح النفق بعمق 16متر تحت الماء .



بينما سيكون قاع النفق بعمق 31 متر".





وأوضح الوزير ان "النفق يتكون بشكل رئيسي من 10 وحدات صندوقية طول الواحدة 125 متراً وبعرض 35 متراً وارتفاع 11,5 متر"، مبيناً ان "هذه القطع سيتم صبها في حوض خاص يتم تنفيذه لهذا الغرض".





وتابع أن "ابعاد الحوض 300*400 متر من الاسفل ويحفر بعمق يصل الى 18 متراً على شكل ميل متدرج بعد سحب المياه منه، اخذين بنظر الاعتبار ضعف التربة، وتصب قاعدته لكي تكون جاهزة لصب القطع الصندوقية".

وأشار لعيبي إلى ان "النفق مصمم لعرض ثلاث ممرات بكل اتجاه مع ممر خاص بالخدمات والطوارئ"، مؤكداً ان "الوزارة تسعى جاهدة من اجل تطوير البنى التحتية لمعظم تشكيلاتها سيما الموانئ العراقية عبر منظومة عمل متكامل تهدف الى استخدام الاساليب المتطورة الحديثة في آلية العمل".





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دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي م

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