المنافذ الحدودية تصدر بياناً رداً على مناشدة زارعي محصول الطماطم في البصرة

2020/02/09 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد (09 شباط 2020)، بياناً ردت فيه على مناشدة مزارعي محصول الطماطم ف...





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