النزاهة العراقية تضبط مبلغا كبيرا للحكومة مودعا بمصرف أهلي

2020/02/09 | 12:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة العراقية، الاحد، عن قيامها بضبط أكثر من ستة مليارات دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى مودعة في مصرف أهل...

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