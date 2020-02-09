كوردستان وبغداد تبحثان بناء سدود جديدة وزيادة تسويق القمح

2020/02/09 | 12:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين اربيل وبغداد جملة قضايا عالقة منذ سنوات - صورة ارشيفية

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