2020/02/09 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، عن قطع مجسر الطاقة الحيوي المتجه من بغداد الى محافظة واسط لمدة 45 يوما.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى , انه ” سيتم قطع مجسر الطاقة المتجه من بغداد باتجاه واسط لمدة ٤٥ يوم لغرض إصلاح الأضرار الموجودة به “.واضافت ان ” الطريق اسفل المجسر سيكون سالكا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع مجسر حيوي على طريق بغداد – الكوت لمدة 45 يوما بسبب الصيانة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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