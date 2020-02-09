بالفيديو.. مسيرة طلابية في بابل تتجه الى تربية المحافظة

2020/02/09 | 12:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نظم الالاف من طلبة محافظة بابل، اليوم الاحد، مسيرة اتجهت الى مديرية تربية المحافظة للتأكيد على استمرارهم بالإضراب عن الدوام حتى تحقيق المطالب التي رفعها المتظاهرون.

وقال مراسل "الغد برس" ان الالاف من طلبة الجامعات في محافظة بابل، نظموا مسيرة انطلقت من ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الحلة الى مديرية التربية للتأكيد على استمرارهم بالاعتصام حتى تنفيذ المطالب.

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