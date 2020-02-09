الممثلة المصرية رانيا يوسف تثير الجدل مجددا

2020/02/09 | 12:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جدلًا جديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بـ"برنص الاستحمام" في برومو فيلمها الجديد المقرر عرضه الأسبوع المقبل.

ونشرت الصفحة الخاصة بفيلم "صندوق الدنيا" البرومو الرسمي الذي أظهر جميع أبطال الفيلم، وهم: رانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وغيرهم، إلا أن رانيا يوسف خطفت الأنظار بعد ظهورها الذي وصف بـالمثير.

وكان ظهور رانيا يوسف في أغلب مشاهد البرومو صامتة، لكنها لفتت الأنظار، وتلقت انتقادات، حيث تناولت التعليقات على مواقع التواصل الظهور الذي وصف بـ"الجريء" للفنانة، خاصًة أنها كانت متوقفة قرابة عام كامل عن الظهور في أعمال فنية، غير أن اعتمادها على الملابس الجريئة جعلها محط أنظار المنتجين للمشاركة في أعمال فنية سواء على صعيد السينما أو التلفزيون.

وقال متابع يُدعى بهاء الدين مجدي في تعليق له: "كان ممكن يبقى مشروع فيلم كويس بس رانيا يوسف قللت من قيمته التسويقية، وليس ذلك لشخصها، ولكن لقلة أدائها وأكثرية أدوارها الهابطة وظهر أن الفيلم درجة ثالثة أو رابعة".

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