بالوثيقة.. المالية النيابية تنفي مناقشة وتحديد مبالغ الرواتب الاسمية

2020/02/09 | 12:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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