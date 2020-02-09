ايران تعلن صد هجوم سيبراني استهدف البنى التحتية للاتصالات

2020/02/09 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني “حميد فتاحي” انه تم صد الموجة الثانية من الهجوم السيبراني الذي استهدف صباح اليوم البنى التحتية للاتصالات في البلاد، بواسطة المنظومة الدفاعية للبنى التحتية (دجفا).وفي تصريح لمراسل وكالة انباء “فارس” اشار المدير التنفيذي لشركة البنى التحتية للاتصالات، الى شن الموجة الثانية من الهجوم السيبراني ضد البنى التحتية […]

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