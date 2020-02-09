الشرق الاوسط الى اين ؟ … العراق وصفقة القرن المشبوهة

2020/02/09 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص من السذاجة ان نتجاهل المخططات الامريكية – الصهيونية، وخريطتها الجديدة للشرق الاوسط التي تقسم دول المنطقة الى دويلات صغيرة، ترسخ من خلالها حالات الضعف والانقسام، وتفتح الباب مشرعا امام الاقتتال الداخلي بين هذه الدول.ورغم كل هذه المآسي يأتي السذج من المراهقين السياسيين الجدد، ليبدوا عدم ممانعتهم بان تكون الولايات المتحدة، […]

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